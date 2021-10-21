Нафтогаз перенес дату поиска газа в Черном море на три года

НАК Нафтогаз Украины может начать бурить скважины на шельфе Черного моря не раньше чем через пять лет. Об этом сообщил LIGA.net член правления Нафтогаза Маврыкий Калугин 20 октября на Украинском газовом инвестиционном конгрессе в Киеве.

"Первую скважину на шельфе мы можем пробурить не раньше чем через пять лет. Чтобы пробурить на офшоре, нужно привлечь компанию, которая знает, как бурить на глубине", - сказал топ-менеджер и отметил, что пять лет - еще оптимистичный сценарий. - Только одна скважина будет стоить $4-6 млрд. Мы не сможем это сделать сами. Нам нужны партнеры".

По его словам, чтобы пробурить одну скважину в море, не считая строительства всей необходимой инфраструктуры, понадобится шесть месяцев. Это дольше, чем на суше, говорит Калугин.

Но все равно, по оценке топ-менеджера, добычу газа на месторождениях Укргазвыдобування можно будет поднять не раньше трех-пяти лет.

В целом же, по подсчетам Нафтогаза, чтобы выполнить свою "стратегию 2030", госкомпании нужно будет инвестировать в течение 10 следующих лет в добычу $20 млрд.