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«Приватбанк» отчитался о прибыли за девять месяцев в 21 миллиард
11:35 20.10.2021 |
По итогам января-сентября 2021 года государственный "Приватбанк" получил 21,2 млрд грн прибыли, что фактически соответствует прибыли за аналогичный период годом ранее (21,3 млрд грн).
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Также в "Приватбанке" уточнили, что в связи с оживлением деловой активности в Украине и политики риск-менеджмента кредитный портфель банка вырос на 19%. При этом объемы размещенных в банке средств клиентов остаются стабильными, даже в условиях значительного снижения ставок по депозитам на рынке.
Отмечается, что с начала года "Приватбанк" наращивает и операционную эффективность - бизнес-результат до вычета резервов вырос на 9 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Это связано развитием бизнеса и контролем за расходами.
Вместе с тем, макрофакторы, обуславливающие колебание стоимости портфеля государственных ценных бумаг, в 2021 году имеют негативное влияние на результат "Приватбанка" и уменьшают его прибыль почти на 6,7 млрд грн.
Кроме того, убытки банка из-за переоценки капитальных ОВГЗ в инвестиционном портфеле финучреждения составили 8,6 млрд грн, в то время как прибыль от переоценки валютной позиции за полгода составила 1,9 млрд грн.
Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года "Приватбанк" получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем в 2019 году.
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