Суд удовлетворил иск «Укрнафты» к налоговикам на 3,2 млрд грн

Окружной административный суд Киева 29 сентября удовлетворил иск ПАО «Укрнафта» к Центральному межрегиональному управлению Государственной налоговой службы по работе с крупными плательщиками налогов и обязал налоговиков предоставить Госказначейству заключение о возврате излишне уплаченных средств по налогу на прибыль 2020 года в размере 3,27 млрд грн.

Кроме того, суд постановил дополнительно взыскать с ГНС в пользу «Укрнафты» 15,3 млн грн пени, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, налоговики констатировали, что 3,27 млрд грн, перечисленные «Укрнафтой» в спецфонд госбюджета в декабре 2020 года как авансовый взнос по налогу на прибыль, не могут считаться чрезмерно уплаченными и не подлежат возврату, так как подлежат использованию в соответствии с целевым назначением в порядке, предусмотренном законодательством.

Вместе с тем, суд решил, что налоговики не доказали законность своей позиции, когда отказались оформить заключение о возврате излишне уплаченных «Укрнафтой» денежных средств по налогу на прибыль 2020 году в размере 3,27 млрд грн путем их зачисления в счет уплаты денежных обязательств по части чистой прибыли за 2020 год (1,92 млрд грн), дивидендов за 2018 год (965,7 млн грн) и возврата (381,85 млн грн) на банковский счет «Укрнафты».

Напомним, 18 мая акционеры «Укрнафты» приняли решение, из которого следовало, что компания должна заплатить акционерам дивиденды за 2018 год и часть прибыли 2020 года на сумму 5,8 млрд грн, из которых госбюджет получит 2,9 млрд грн.

В конце 2020 года Кабмин, «Нафтогаз» и «Укрнафта» провели между собой взаиморасчеты на десятки миллиардов гривен, благодаря которым «Укрнафта» погасила свои налоговые долги на 28,9 млрд грн.

