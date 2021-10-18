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Кабмин предоставил «Антонову» госгарантии до 470 млн грн для строительства Ан-32
15:30 18.10.2021 |
Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении госпредприятию "Антонов" государственных гарантий для привлечения кредита на строительство самолета Ан-32.
Как отмечается в правительственном постановлении №1053 от 22 сентября 2021 года, опубликованному на сайте правительства, выборка кредитных средств осуществляется при условии ее согласования с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, для которой строится этот самолет.
В документе отсутствуют ограничения на срок и ставку заимствования, плата за использование госгарантии определена в 0,001% годовых суммы гарантийных обязательств.
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