Коломойский передумал банкротить «Днепроавиа» после победы в судах над Фондом госимущества

Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" и кредиторами, и закрыл производство по делу по банкротстве компании.

Об этом говорится в сообщении "Днепроавиа" в системе раскрытия информации Ацагентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, передает Finbalance.

Согласно судебным материалам, 26 августа состоялось собрание кредиторов "Днеправиа", на котором представители кредиторов большинством голосов (98,172%) приняли решение о заключении мирового соглашения с должником.

Как сообщалось, дело о банкротстве "Днеправиа" в октябре 2017 года инициировало ПАО "Укртатнафта". Обе компании принадлежат олигарху Игорю Коломойскому и партнерам. Свою задолженность "Днеправиа" тогда признала и решение суда о ее наличии не оспаривала.

Осенью 2017 года стало известно, что компания "Днепроавиа" осталась без самолетов. Воздушные суда Embraer авиаперевозчика были переданы авиакомпании WindRose, которую также связывают с Коломойским. Кроме того, у "Днипроавиа" закончился срок действия сертификата эксплуатанта.

Дело о банкротстве "Днипроавиа" было открыто после того, как Фонд госимущества начал судебный процесс с требованием расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" в 2009 году фирме "Галтера" Коломойского.

Свой иск Фонд госимущества мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтерой" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства в 2014 году.

Кроме того, по оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных приватизационным договором 882,1 млн грн инвестиций в обновление аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. реконструкцию взлетно-посадочной полосы) до конца 2014 года внесла лишь 142,1 млн грн.

Однако после нескольких лет судебных процессов, Верховный суд в мае 2020 года окончательно встал на сторону компании Коломойского и отказал в удовлетворении иска ФГИ.