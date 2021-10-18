ПриватБанк вводит ограничения для пользователей карт – не больше 100 переводов в месяц

ПриватБанк вводит новые ограничения на денежные переводы с карты на карту. Отныне отправлять или получать можно не более 100 переводов в месяц по Украине, заявила пресс-служба финучреждения.





В банке утверждают, что для 99,7% клиентов, которые пользуются услугой переводов, ничего не изменится - именно такой процент людей отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.

В банке пояснили, что пошли на такой шаг в рамках законодательства по противодействию отмыванию средств и требований финансового мониторинга.

Изменения коснутся владельцев карт Visa и Mastercard, которые делают переводы через все возможные каналы.

Лимиты устанавливаются на календарный месяц - с 1 по 30 или по 31 число, как для переводов по Украине, так и за границу.

И теперь с одной карты можно сделать 100 переводов по Украине и 25 международных. Взамен получить можно тоже 100 переводов по стране и 30 международных.

Что делать благотворителям?

Если вы собираете деньги на благотворительность или волонтерство, следует позвонить на 3700 или написать в чат Помощь Онлайн. Представитель банка попросит вас отправить ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие проведение благотворительной деятельности. В течение одного рабочего дня для вашей карты установят безлимитный режим.

А как быть онлайн-продавцам?

Национальный банк установил, что пользоваться личной карточкой для ведения предпринимательской деятельности нельзя. Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, ПриватБанк советует открыть счет физического лица-предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью, в соответствии с действующим законодательством.