АМКУ разрешил Roshen купить более 50% производителя биополимеров «Биоинкома»

Антимонопольный комитет разрешил дочернему предприятию "Кондитерская корпорация "Рошен"(Киев) приобрести долю в уставном капитале ООО "Биоинком"(Ирпень, Киевская область), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.

ООО "Биоинком" зарегистрировано в июне 2019 года, его учредителями являются Федор Бережной (доля 20%) и ООО "Торговый дом "Нодис" (Днипро) (80%).

Учредителями ООО "Торговый дом "Нодис" являются Александр Кривошея и Андрей Береза.

"Биоинком" является производителем и поставщиком полимеров, которые компостируются и биологически разлагаются.

На сайте компании говорится, что ее продукция EcoPo изготавливается из смолы, получаемой из растительного крахмала, растительного масла и компостирующих полимеров и может потребляться микроорганизмами, которые живут в почве: это все виды сумок для покупок, пакеты для мусора, нетканые мешки, пленки для мульчирования, емкости для сбора саженцев, соломки, столовые приборы и т.д.

Как сообщали Українськi Новини, в состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen, законсервированная Липецкая фабрика (Россия).

В ноябре 2019 сын бывшего Президента Петра Порошенко Алексей стал конечным бенефициаром ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК, Киев), которое входит в структуру корпорации Roshen, сменив своего отца.

На данный момент экс-Президент Петр Порошенко остается бенефициаром Киевской и Винницкой кондитерских фабрик, бисквитного комплекса "Рошен" (Борисполь), Винницкого молочного завода.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 года Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen из-за признаков монопольного положения на рынке производства патоки кукурузной.



