Кабмин одобрил стратегию развития Ощадбанка на 2021 - 2024 годы

Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию развития АО «Государственный сберегательный банк Украины» на 2021 - 2024 годы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Одобрение Стратегии развития Ощадбанка обеспечит его надлежащее функционирование, будет способствовать эффективному управлению, защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера. Одним из приоритетов правительства является реформирование государственного банковского сектора, и Минфин осуществляет целенаправленные шаги для построения надежной и конкурентоспособной банковской системы», - прокомментировал заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Стратегией развития Ощадбанка на 2021 - 2024 годы предусмотрено продление его функционирования как ведущего универсального банка Украины, прежде всего, определены следующие основные составляющие: бизнес-модель, операционная модель и финансовая устойчивость.

В принятой Стратегии развития отмечено, что Ощадбанк будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли - около 4,2 млрд грн, доходности на капитал - около 15% и соотношения расходов к доходам - ​​менее 65%.

Благодаря эффективному управлению неработающими активами Ощадбанк урегулирует уровень неработающих активов и последовательно сократит их долю до 10%.

Также Стратегией определено уменьшение Ощадбанком уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций.

Диджитализация Ощадбанка до 2024 года включает в себя завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечение конкурентной скорости запуска новых продуктов.

Кроме того, предполагается присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал Ощадбанка.

Решение правительства принято в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности».

Проект Стратегии развития разработан правлением и утвержден наблюдательным советом Ощадбанка.

Как сообщал Укринформ, основными условиями ЕБРР, предшествующими предоставлению займа, являются: согласование со стороны Кабинета Министров Украины стратегии развития Ощадбанка на 2021-2025 годы, разработка и согласование с Министерством финансов Украины плана приватизации и стратегии выхода государства из капитала Ощадбанка и обновление, совместно с ЕБРР, программы трансформации Ощадбанка.