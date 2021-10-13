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Нафтогаз предлагает бюджетным учреждениям контракты с фиксированной ценой на газ
08:08 13.10.2021 |
«Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 грн за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев - до конца 2022 года.
Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе компании.
По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, это предложение значительно ниже текущих спотовых цен.
«Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой. Понимая потребности бюджетных учреждений, а также учитывая социальное значение и важность бесперебойной работы этих учреждений, компания Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев на уровне более чем в два раза ниже текущей месячной цены», - заявил Витренко.
По его словам, это решение является важным этапом развития рынка газа в Украине. «При этом оно отвечает потребностям потребителей и является крайне важным с точки зрения обеспечения энергоресурсом бюджетных учреждений. Это - шаг навстречу громадам», - подчеркнул глава Нафтогаза.
Он также отметил, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК не является монополистом на рынке. «Мы работаем в рыночных условиях, и мы предлагаем нашим клиентам рыночным способом удобный для них продукт - контракт на 15 месяцев с фиксированной ценой», - заявил председатель правления Нафтогаза.
В Нафтогазе ожидают, что этот среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине более 7,5 тысячи.
Кроме того, Нафтогаз предлагает производителям тепла изменения в трехлетние контракты - объем газа, который нужен для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки).
Отмечается, что Нафтогаз совместно с народными депутатами и правительством разрабатывает законодательные инициативы, способствующие развитию рынка газа в Украине, при этом обезопасив потребителей от недобросовестных поставщиков.
Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» из-за отсутствия типовых договоров на поставку газа для бюджетных организаций не может выходить на тендеры бюджетных организаций, которые имеют автономное отопление.
На Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков доставлять энергоноситель по не возросшим ценам.
Чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений объявили также в Ивано-Франковске и Чернигове.
12 октября в Херсоне комиссия по ТЭБ и ЧС признала ситуацию относительно вопроса поставок газа бюджетным учреждениям чрезвычайной.
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