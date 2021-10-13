Суд возобновил производство по иску экс-акционера ПриватБанка Дубилета о признании недействительной национализацию банка

Северный апелляционный хозяйственный суд 11 октября удовлетворил апелляцию экс-акционера ПриватБанка (Киев) Александра Дубилета на решение суда предыдущей инстанции о закрытии производства относительно признания недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения, в результате которой банк был национализирован, принятом на основании норм "банковского" закона №590-IX.

"Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу Дубилета А.В. на определение хозсуда Киева (...) о прекращении производства на основании (...) закона №590-IX и отменил постановление от 2 июня, несмотря на прямое указание закона №590-IX о необходимости закрытия подобного рода дела по иску бывшего владельца банковского учреждения, которое выведено с рынка или ликвидировано", - сообщила пресс-служба банка во вторник.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решением от 2 июня закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций ПриватБанка, в результате которой банк был национализирован. Соответствующее решение принято на основании норм "банковского" закона №590.

Ранее, Хозсуд Киева постановлением от 2 января 2020 года открыл производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-акционера ПриватБанка А.Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка.

Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк.

Согласно материалам суда, бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают, в том числе, процедуру bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения, а затем были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%).

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.