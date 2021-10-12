Тарифы Укрпошты вырастут с 1 декабря 2021 года на 15%

Соответствующее изменение подготовила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% с 13 грн до 15 грн.

Тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 15% с 19,50 грн до 22,50 грн.

За каждое рекомендованное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вырастет на 16% с 9,50 грн до 11 грн.

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн, за 1 кг - 5 грн.