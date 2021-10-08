Антимонопольный комитет обязал «Нафтогаз» изменить условия договоров на поставку газа для ТКЭ

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" (дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины") обязательные для рассмотрения рекомендации в части изменения условий договоров на поставку газа с производителями тепловой энергии.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения обращений от предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые жаловались на дискриминационные условия договоров на поставку газа.

Комитет установил, что ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке оптовой реализации (поставки) природного газа, где доля компании по итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года составляет более 35%.

Кроме того, группа "Нафтогаз", в состав которой входит "ГК "Нафтогаз Трейдинг" является крупнейшим владельцем ресурса природного газа, добываемого на территории Украины. Вследствие этого, "ГК "Нафтогаз Трейдинг" имеет стабильный доступ к основному ресурсу (сырью) по сравнению с ограниченным доступом конкурентов на соответствующем рынке, что свидетельствует о наличии у компании рыночной власти на рынке оптовой реализации (поставки) природного газа.

АМКУ также отмечает, что еще одним аспектом, который свидетельствует о наличии рыночной власти ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг", является способность компании влиять на рыночную ситуацию, сложившуюся после отмены действия возложение специальных обязательств (ПСО).

В то же время Комитет установил, что при заключении договоров купли-продажи природного газа с производителями тепловой энергии "ГК "Нафтогаз Трейдинг" установил такие условия реализации товара, которые невозможно было бы установить при условии существования значительной конкуренции на рынке:

* поставки и использование (отбор) природного газа по договору осуществляется при условии отсутствия регистрации потребителя в реестре любого другого поставщика природного газа;

* потребитель обязан не допускать использования природного газа по договорам, заключенным с другими поставщиками, в расчетных периодах, в которых действует договор с "ГК "Нафтогаз Трейдинг" без его расторжения;

* если потребитель намерен заключить договор с другим поставщиком, то он должен выполнить свои обязательства по расчетам за природный газ перед "ГК "Нафтогаз Трейдинг", подписать с этой компанией соглашение о расторжении договора с первого дня следующего расчетного периода;

* потребитель лишается права по июнь 2024 года (включительно) получать природный газ из ресурса поставщика по фиксированной цене, определенной договором.

"Такие условия договора содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и могут привести к ущемлению интересов потребителей, учитывая их право свободно выбирать поставщика природного газа, в том числе и по ценовому критерию", - подчеркивается в сообщении.

АМКУ также отмечает, что накопленная задолженность предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины" и невозможность смены поставщика в короткой перспективе из-за наличия этой задолженности заставляет ТКЭ работать с ООО" ГК "Нафтогаз Трейдинг", как единственным поставщиком природного газа.

Для прекращения указанных действий, содержащих признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, АМКУ предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации.

"ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" прекратить действия, которые содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде установления таких условий реализации товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке, путем приведения условий договоров поставки природного газа с производителями тепловой энергии к условиям Правил поставки природного газа", - приводится в сообщении рекомендация АМКУ .

О результатах рассмотрения рекомендаций "ГК "Нафтогаз Трейдинг" должен уведомит Антимонопольный комитет в десятидневный срок со дня их получения.

Как сообщалось, весной Кабинет министров отказался продлевать действие специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины", с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

После этого ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" предложила предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние договоры на поставку газа по долгосрочной цене, которая на первый год установлена на уровне 7,42 грн за куб. м газа, (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы), что существенно ниже нынешних рыночных цен.

По состоянию на конец сентября 738 производителей тепла уже подали заявки на заключение трехлетнего контракта на поставку газа - это 70% предприятий ТКЭ и ОСМД, которые получали топливо от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне. Однако по меньшей мере 50 крупных потребителей газа в сфере ТКЭ договоров с "Нафтогазом" еще не заключили.