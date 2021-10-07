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«Адонис» установил военнослужащим холтеры нового поколения для диагностики работы сердца
15:28 07.10.2021 |
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, установленные устройства позволяют проводить более точную диагностику работы сердца и состояния здоровья пациента. При этом пациент может носить данные устройства на протяжении трех-пяти суток, что позволяет получить более точную и объективную картину состояния его здоровья.
Кроме того, устройства одноразовые и не боятся воды, пациенты с таким устройством могут принимать душ и продолжать привычную для них активность.
По словам заведующей терапевтическим отделением медцентра Adonis Ирины Вишневецкой, холтер-мониторинг является универсальным и информативным методом кардиологического скрининга. "Например, пациент на приеме описывает: "Иногда у меня есть ощущение сбивания сердечного ритма". Это состояние, которое проявляется периодически, как днем, так и ночью, и не всегда суточный холтер-мониторинг или обычная ЭКГ могут зафиксировать такие нарушения ритма. При помощи нового прибора мы получаем более достоверную информацию", - пояснила она.
Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.
Частная клиника Adonis основана более 20 лет назад. В ее сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.
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