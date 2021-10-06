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Связанная с Григоришиным финкомпания сорвала слияние Турбоатома и Электротяжмаша
08:52 06.10.2021 |
Акционеры Украинских энергетических машин (ранее Турбоатом) не смоги утвердить слияние с Электротяжмашем на дистанционном собрании акционеров 28 сентября. Об этом свидетельствует протокол собрания, опубликованный Фондом госимущества.
Против объединения выступил крупнейший миноритарный акционер Турбоатома - венчурный инвестфонд Седьмой под управлением КУА Сварог Эссет Менеджмент, который связывают с Константином Григоришиным.
Сварог Эссет Менеджмент от имени инвестфонда Седьмой инициировал 22 сентября 2021 года судебное разбирательство в хозсуде Харьковской области о запрете утверждать на внеочередном собрании акционеров Турбоатома передаточный акт о присоединении Элетротяжмаша, условия конвертации акций и другие сопутствующие слиянию документы.
Согласно постановлению суда об открытии производства по указанному делу, истец оспаривает законность решения собрания акционеров Турбоатома от 27 августа об определении рыночной стоимости акций компании.
Акционеры определили рыночную стоимость одной акции в размере 1,95 грн за акцию.
Подготовительное заседание по данному делу запланировано на 12 октября 2021 года.
Об объединении Турбоатома и Электротяжмаша сообщил ФГИ в конце июля. Между двумя предприятиями, расположенными в Харькове, существует производственное партнерство.
Электротяжмаш находится в 100% государственной собственности. Предприятие производит турбогенераторы, гидрогенераторы, крупные электрические машины и оборудование для городского и ж/д электротранспорта. Поставляет продукцию в более 40 стран.
Турбоатом - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.
ФГИ владеет 75,22% Турбоатома. Крупнейшим миноритарным акционером предприятия (15,34%) является венчурный инвестфонд Седьмой под управлением КУА Сварог Эссет Менеджмент. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной с российским холдингом Силовые машины (фактический владелец Алексей Мордашов).
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