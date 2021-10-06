Финансовые новости

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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Укрзализныця" подтвердила убыток на 1,4 миллиарда в первом полугодии

 

"Укрзализныця" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получила чистый убыток на сумму 1,41 млрд грн, что в 6,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,8 млрд грн).

Об этом говорится обнародованой на сайте компании консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2021 года

Доход от реализации услуг компанией за отчетный период вырос до 37,02 млрд грн (35,62 млрд грн - в первом полугодии 2020 года). В том числе доход от грузовых перевозок составил 31,22 млрд грн (30,65 млрд грн в январе-июне прошлого года).

В то же время операционные расходы "Укрзализныци" составили 38,66 млрд грн, из них 22,98 млрд грн - расходы на персонал, 6,11 млрд грн - амортизация, 4,5 млрд грн - электроэнергия, 3,35 млрд грн - топливо, 1,64 млрд грн - материалы, ремонт и обслуживание.

Финансовые убытки компании за отчетный период составили 2,06 млрд грн. Обязательства "Укрзализныци" на 1 июля 2021 года составляли 55,96 млрд грн, в том числе краткосрочные - 26,66 млрд грн.

В пресс-службе компании отметили, что в первом полугодии 2021 года транспортная отрасль демонстрировала рост, в частности, грузооборот вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а общий пассажирооборот увеличился на 21,1%. При этом грузооборот железнодорожного транспорта в течение января-июня 2021 года был на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В свою очередь пассажирооборот железнодорожного транспорта вырос на 49,5% в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда были временно прекращены пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в марте-мае 2020 года.

"Благодаря увеличению объемов перевозок был обеспечен рост доходов от реализации и улучшены операционные результаты в первом полугодии 2021 года. Доходы от операционной деятельности выросли на 1,4 млрд грн (на 4%) , в то время как операционные расходы снизились на 0,5 млрд грн (на 1%). EBITDA выросла на 1,5 млрд грн (на 50%), а маржинальность EBITDA по итогам первого полугодия 2021 года увеличилась до 12,1% по сравнению с 8,5% в конце первого полугодия прошлого года", - добавили в "Укрзализныце".

Как сообщалось, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.


По материалам: censor.net
 

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