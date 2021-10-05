Укрзализныця планирует купить 80 новых пригородных и региональных поездов

АО "Укрзализныця" 1 октября 2021 года объявило тендер в системе Prozorro на закупку 80-ти новых пригородных и региональных поездов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в рамках тендера "Укрзализныця" планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок, которые будут задействованы в проектах City Express. Также будут приобретены 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки превышает 31,4 млрд грн.

К участию в тендере приглашены ведущие мировые производители: запросы на коммерческие предложения были направлены компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу. "Укрзализныця" будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Комментарии и уточнения от потенциальных участников в системе Prozorro принимаются до 20 октября.

"При необходимости компания будет калибровать коммерческие и технические требования, чтобы объявленный тендер был конкурентным, а его требования - оптимальными и обеспечивающими качественное обновление подвижного состава быстрыми темпами. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года", - рассказывают в пресс-службе компании.

К процессу разработки технических требований к пригородным и региональным электропоездам были привлечены технические специалисты "Укрзализныци" и представители ведущих международных и украинских производителей. В рамках сотрудничества с Deutsche Bahn к рецензированию технических требований присоединились также специалисты DB Regio, которые оперируют одним из крупнейших парков регионального подвижного состава в Европе.

Согласно информации пресс-службы, парк пригородных электропоездов "Укрзализныци" изношен более чем на 90%, поэтому обновление этого сегмента перевозок является критическим ввиду безопасности и комфорта пассажиров.

Как сообщал Укринформ, в августе 2021 года Министерство инфраструктуры Украины, "Укрзализныця", швейцарская компания Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по развитию железнодорожного транспорта в Украине, в частности обновление парка поездов.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества с Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днипром.

Кроме того, в меморандуме говорится о 20 новых региональных электропоездах и 10 электропоездах дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава «Укрзализныци».

