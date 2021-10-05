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Нафтогаз будет работать с поставщиками газа в составе балансирующей группы - Витренко
09:20 05.10.2021 |
Почти весь сегмент поставки газа для населения начал работать в составе балансирующей группы НАК «Нафтогаз України».
Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель правления "Нафтогазу" Юрий Витренко в Фейсбуке.
"Отныне практически весь сегмент поставок газа населению начал работать в составе балансирующей группы, созданной национальной компанией "Нафтогаз". Это сложный, но важный шаг в правильном направлении - стабильного развития рынка газа", - написал руководитель "Нафтогазу".
Балансирующая группа - это объединение участников рынка, в котором определенный договором участник (в данном случае "Нафтогаз") несет ответственность за баланс (в данном случае газа) для всех остальных участников.
Витренко подчеркнул, что такой шаг обеспечит бесперебойную поставку газа для населения и создаст условия для честной конкуренции, а маржа поставщиков будет прозрачной для антимонопольного регулирования, для громад и политиков.
Кроме того, Витренко назвал балансирующую группу европейским инструментом, который сам по себе является рыночным.
"Новые контракты действуют до мая. Согласно плану, потом все перейдут на биржевую торговлю. Замечу, что это требует централизованного клиринга и ликвидности годовых контрактов, без чего такой переход будет только имитацией. Ну и необходимо обеспечить полную интеграцию данных и диджитализацию процессов в треугольнике "платежка - адресная помощь - платежеспособность потребителей", - добавил Витренко.
Он также сообщил, что сейчас "Нафтогаз" работает и над другими инициативами. Речь идет о переходе на одну платежку для потребителей (вместо отдельных платежек за потребление и за доставку газа), месячные счета на базе годового профиля с пересчетом раз в год, единый тариф на распределение для потребителей с последующим перераспределением между операторами.
Как сообщалось, 27 сентября Кабинет Министров одобрил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз України" на 2021 год дополнительно к ранее утвержденным на долгосрочную перспективу.
В частности, новым направлением работы "Нафтогазу" стало создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут покупать газ у НАК в объемах, достаточных для покрытия потребностей населения, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.
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