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Зеленский подписал закон о реформе Укроборонпрома
11:48 04.10.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе ГК "Укроборонпром", что является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК.
Об этом генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. И в то же время это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки", - написал Гусев.
По его словам такой шаг позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых - пока находится на временно оккупированных территориях. Также позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния, позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами. А также осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые (в т.ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.
Как сообщалось, 13 июня Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта №3822 о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины - за принятие законопроекта в целом проголосовали 256 депутатов.
Документ предусматривает преобразование Укроборонпрома в акционерное общество, единственным акционером которого будет государство в лице Кабинета Министров. При этом отраслевые и научно-производственные мощности будут реорганизованы в хозяйственные субъекты, которые будут находиться под корпоративным управлением Укроборонпрома.
Как говорится в карточке законопроекта № 3822 на официальном сайте Верховной Рады, 1 октября закон возвращен с подписью от Президента.
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