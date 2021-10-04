Зеленский подписал закон о реформе Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе ГК "Укроборонпром", что является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК.

Об этом генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является точкой в ​​длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. И в то же время это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки", - написал Гусев.

По его словам такой шаг позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых - пока находится на временно оккупированных территориях. Также позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния, позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами. А также осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые (в т.ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, 13 июня Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта №3822 о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины - за принятие законопроекта в целом проголосовали 256 депутатов.

Документ предусматривает преобразование Укроборонпрома в акционерное общество, единственным акционером которого будет государство в лице Кабинета Министров. При этом отраслевые и научно-производственные мощности будут реорганизованы в хозяйственные субъекты, которые будут находиться под корпоративным управлением Укроборонпрома.

Как говорится в карточке законопроекта № 3822 на официальном сайте Верховной Рады, 1 октября закон возвращен с подписью от Президента.