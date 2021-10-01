Ощадбанк с 1 октября будет закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не проводились в течение трех лет и более

Это произойдет, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.

Как отметили в банке, если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Ощадбанка, то:

* Ощадбанк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады;

* Ощадбанк посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета;

* такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания с суммы недвижимого вклада.

