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Ощадбанк с 1 октября будет закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не проводились в течение трех лет и более
09:30 01.10.2021 |
Это произойдет, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.
Как отметили в банке, если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Ощадбанка, то:
* Ощадбанк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады;
* Ощадбанк посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета;
* такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания с суммы недвижимого вклада.
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