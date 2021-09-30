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Rozetka начала торговать лекарствами офлайн. Открыла первую аптеку под своим брендом
18:09 30.09.2021 |
Онлайн-ритейлер Rozetka открыл первую аптеку под собственным брендом в своем крупнейшем офлайн магазине в Киеве. Об этом сообщает ассоциация ритейлеров Украины (RAU).
Об открытии аптеки упомянула на своей Facebook-странице специалист по маркетингу Rozetka Елена Распутная, указав, что в супермаркете возле станции метро Почайна в Киеве офлайн можно купить лекарства и аптечные товары в собственной аптеке Rozetka. Более подробная информация о новом объекте отсутствует, добавляют в RAU.
В ассоциации указывают, что в апреле 2021 года компания Розетка Мед получила лицензию Гослекслужбы на ведение хозяйственной деятельности по торговле лекарственными средствами.
Лицензия действует с 20 мая 2021 года и предусматривает розничную торговлю медикаментами Rozetka Аптека №1 по адресу Киев, проспект Степана Бандеры, 6, корпус 3. По этому адресу находится первый и самый флагманский магазин Rozetka, с которого компания начала свой путь в офлайн.
Торговать лекарствами и медицинскими изделиями Rozetka начала еще в декабре 2016 года. К тому моменту компания уже около года работала как маркетплейс, что позволяло ей расширить предлагаемый ассортимент таким специфическим товаром как оборудование и препараты.
Однако, ввиду действовавших ограничений интернет-магазин Rozetka не мог выдавать медпрепараты напрямую и купленные онлайн лекарства клиент забирал в аптеках Космо (сейчас входят в ТАС Фарма). Впоследствии количество аптек-партнеров увеличилось.
Судя по всему, Rozetka решила перейти на новый этап торговли медикаментами и медизделиями, открыв собственную аптеку, делают вывод в RAU.
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