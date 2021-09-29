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«Нафтогаз» планирует выйти на балансирующий рынок электроэнергии за счет ТЭЦ в 2022 году
13:51 29.09.2021 |
НАК «Нафтогаз Украины» планирует в первом квартале 2022 года принять на баланс 6 ТЭЦ, провести их модернизацию и выйти этими мощностями на сегмент балансирующего рынка электроэнергии в следующем году.
Об этом 29 сентября во время круглого стола «Особенности «зеленого» энергетического перехода и роль металлургии» сообщил директор по коммуникациям госкомпании Максим Белявский.
«На сегодня это решение прорабатывается (решение Кабинета министров о передаче ТЭЦ в управление «Нафтогаза »- ред.). Мы рассчитываем, что в первом квартале следующего года 6 ТЭЦ будут на балансе «Нафтогаза». Мы работаем над модернизацией этих 6 ТЭЦ и рассчитываем занять сегмент балансирующего рынка в 2022 году», - сказал он.
Также Белявский прокомментировал цену на электроэнергию, которую сегодня генерируют ТЭЦ, исходя из цены газа на европейском рынке (33 тыс грн/куб м по состоянию на 29 сентября - ред.):
«Мы рассчитали, что нам генерировать электроэнергию на импортном природном газе - не выгодно. Эта электроэнергия будет в 5-6 раз дороже наибольшей цены на рынке «на сутки вперед», - добавил он.
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