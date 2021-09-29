Финансовые новости
- |
- 29.09.21
- |
- 13:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, - Гелетий
12:45 29.09.2021 |
Инициативы по возможной продаже Приватбанка можно будет рассматривать только после того, когда будет принято решение о его разделении на "хороший" и "плохой" банк - good and bad bank. Этот шаг позволит через bad bank абсорбировать всю проблематику плохого портфеля и неработающих кредитов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.
Вопрос судебных процессов с бывшими акционерами ПриватБанка также может быть проблемой для инвесторов, соглашается он. Но именно поэтому надо провести разделение банка.
"Национальный банк неизменно придерживается позиции о привлечении к ответственности всех виновных лиц и компенсации убытков государству (со стороны бывших акционеров, - ред.). Мы осуществляем согласованные с ПриватБанком шаги в этом направлении. Безусловно, мы действуем исключительно в рамках нашего мандата и вовлечены в дела, в которых НБУ является одной из сторон", - сказал Гелетий.
Он отметил, что на протяжении последних лет банк демонстрирует динамичную прибыльную деятельность, выплачиваются дивиденды. И сейчас задача государства, в том числе и НБУ - отстаивать интересы в судебных исках.
"Есть ряд исков в разных юрисдикциях, где принимает участие и НБУ. Прежде всего, это касается обжалования решений о национализации, определение лиц, связанных с банком, а также по процедуре bail-in", - пояснил замглавы НБУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского
|Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии
|Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нафтогаз» планирует выйти на балансирующий рынок электроэнергии за счет ТЭЦ в 2022 году
|После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, - Гелетий
|Магазины, аптеки, склады. УЗ начала распродажу непрофильных активов
|Кабмин сменил правление Нафтогаза
|Кабмин уволил всех членов набсовета «Нафтогаза»
|Шуфрич стал владельцем 60% связанного с Медведчуком канала «Первого независимого»
Это интересно
|Глава Microsoft назвал сорвавшуюся сделку по покупке TikTok «самой странной вещью, над которой он работал»
|Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
|Alibaba запретит продажу биткоин-майнеров
|Roblox и музыкальные издатели урегулировали иск о нарушении авторских прав на 200 млн долларов
|General Motors перестал выпускать самый мощный двигатель в истории концерна
|Mercedes-Benz задержит поставки новых автомобилей более чем на год
|Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде