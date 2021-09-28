Финансовые новости
- |
- 28.09.21
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Магазины, аптеки, склады. УЗ начала распродажу непрофильных активов
11:04 28.09.2021 |
Укрзализныця начала продажу непрофильных активов. Стоимость первого реализованного объекта недвижимости по результатам аукционов увеличилось в пять раз, сообщил и.о. главы правления УЗ Александр Камишин.
На первом аукционе, который был проведен в системе "Прозоро.Продажи", продали магазин в городе Смела: площадь - более 2000 м кв., стоимость - 15,5 млн, начальная цена - 3 млн грн.
"Фиксируем хорошую конкуренцию: в каждом лоте от 14 до 44 участников. Средства направим на ремонт инфраструктуры и подвижного состава в пропорции 50/50 процентов", - отметил Камишин.
Он добавил, что аукционы планируется проводить еженедельно и выставить на продажу до конца года объектов на общую сумму более 500 млн грн.
На 27 сентября запланировано проведение пяти аукционов по продаже объектов недвижимости, находящихся в Киеве, Смеле и Кривом Роге. Среди них магазины, админздания, нежилые помещения, склады и другое.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
|Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер
|Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Магазины, аптеки, склады. УЗ начала распродажу непрофильных активов
|Кабмин сменил правление Нафтогаза
|Кабмин уволил всех членов набсовета «Нафтогаза»
|Шуфрич стал владельцем 60% связанного с Медведчуком канала «Первого независимого»
|Первый замглавы ФГИ возглавил набсовет «Центрэнерго»
|Суд признал банкротом «Днепропетровский трубный завод»из группы ИСД
Это интересно
|Илон Маск выразил готовность расширять бизнес в Китае и вкладывать деньги в экономику страны
|BMW считает, что электрокарам достаточно запаса хода в 600 километров
|Портфель хомяка-криптотрейдера обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
|Новая краска отражает 98,1% солнечного излучения и охлаждает поверхности
|Volvo откажется от натуральной кожи в салонах электромобилей
|Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций
|Google наконец позволила скачивать видео YouTube на ПК, но пока с ограничениями