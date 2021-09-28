Магазины, аптеки, склады. УЗ начала распродажу непрофильных активов

Укрзализныця начала продажу непрофильных активов. Стоимость первого реализованного объекта недвижимости по результатам аукционов увеличилось в пять раз, сообщил и.о. главы правления УЗ Александр Камишин.

На первом аукционе, который был проведен в системе "Прозоро.Продажи", продали магазин в городе Смела: площадь - более 2000 м кв., стоимость - 15,5 млн, начальная цена - 3 млн грн.

"Фиксируем хорошую конкуренцию: в каждом лоте от 14 до 44 участников. Средства направим на ремонт инфраструктуры и подвижного состава в пропорции 50/50 процентов", - отметил Камишин.

Он добавил, что аукционы планируется проводить еженедельно и выставить на продажу до конца года объектов на общую сумму более 500 млн грн.

На 27 сентября запланировано проведение пяти аукционов по продаже объектов недвижимости, находящихся в Киеве, Смеле и Кривом Роге. Среди них магазины, админздания, нежилые помещения, склады и другое.