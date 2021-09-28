Кабмин сменил правление Нафтогаза

Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 сентября сменил состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Сегодня, 27 сентября 2021 года, правительство назначило исполняющих обязанности членов правления «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Перед вновь назначенными руководителями поставлена ​​задача обеспечить стабильную работу компании и наращивать добычу отечественного газа", - сообщают в министерстве.

Так, по решению правительства прекращены полномочия членов правления акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Исполнение обязанностей членов правления возложено на директора по управлению персоналом и социальной политике Нафтогаза Елену Бойченко, советника председателя правления компании Владислава Воловика, советника председателя правления по вопросам добычи газа Маврикия Калугина, начальника казначейского департамента Нафтогаза Романа Чумака.

"Безусловным приоритетом для правительства является стабильная работа Нафтогаза как одной из базовых компаний, от которой зависит вся энергосистема Украины и прохождение отопительного сезона. Нафтогаз продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам, как это и было инициировано Президентом Украины", - уверяют в Минэкономики.

Отмечается, что необходимость принятия правительством технических решений для обеспечения стабильной работы Нафтогаза возникла после того, как 21 сентября этого года члены наблюдательного совета компании подали заявления об отставке.

Как сообщалось, Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 сентябре уволил трех представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Укриины" и взял на себя полномочия наблюдательного совета.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 7 сентября поручил первому вице-премьер-министру - министру экономики Алексею Любченко в недельный срок обеспечить объявление конкурса на отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Кабинет Министров 28 апреля освободил Андрея Коболева от должности председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и назначил новым председателем правления компании Юрия Витренко.