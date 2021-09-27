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Кабмин уволил всех членов набсовета «Нафтогаза»
11:54 27.09.2021 |
Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.
"Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому теперь акционер (Кабмин) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения", - написала на своей странице в "Фейсбук" Ковалив, передает Энергореформа.
Как сообщала Энергореформа, после получения заявлений об отставке независимых членов набсовета в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета объявить конкурс по отбору еще трех независимых.
По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.
В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.
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