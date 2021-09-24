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Суд признал банкротом «Днепропетровский трубный завод»из группы ИСД
14:03 24.09.2021 |
Суд признал банкротом ПАО "Днепропетровский трубный завод" и открыл ликвидационную процедуру.
Соответствующее решение Хозяйственный суд Днепропетровской области принял 23 сентября, передает Finbalance.
Согласно судебным материалам, инициатор процедуры банкротства этого предприятия - ООО "Торговый дом Фитолит-Лаймстоун".
"Днепропетровский трубный завод" связан с подконтрольной российскому ВЕБ.РФ корпорацией "ИСД" (в госреестре бенефициаром завода указан Сергей Тарута, миноритарий "ИСД)".
Как отмечает издание, ранее суды закрыли другое дело о банкротстве ПАО "Днепропетровский трубный завод", против чего выступал "Райффайзен Банк".
Как сообщалось, в июле Хозсуд Луганской области признал банкротом ПАО "Алчевский коксохимический завод" из группы ИСД и открыл ликвидационную процедуру. Этот завод расположен на оккупированной Россией части Донбасса.
Инициатор процедуры банкротства - компания "Индумет С.А." (Indumet S.A.). Сначала суд признал ее кредиторские требования на 10,17 млрд грн, а потом еще на 16,4 млрд грн (и отклонил требования на 1,29 млрд грн). Реестр требований кредиторов ПАО "Алчевский коксохимический завод" включает требования на общую сумму 52,61 млрд грн.
Среди признанных судом кредиторских требований - в т.ч. требования "Маргит Холдингс Лимитед" на 15,14 млрд грн и требования "Индумет Лимитед" на 9,53 млрд грн и 13,6 млрд грн (последняя сумма обеспечена залогом имущества должника).
В марте 2021 года Хозсуд Донецкой области также открыл производство о банкротстве корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Инициатор этой процедуры - уже упомянутая компания Indumet S.A. (Люксембург), которую Сергей Тарута (один из миноритариев ИСД) связывал с российской госкорпорацией ВЕБ.РФ (фактический мажоритарий ИСД). Суд признал требования Indumet S.A. к ИСД на 10,13 млрд грн.
При этом суды отклонили требования Indumet S.A. к также входившему в ИСД ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), что позволило выкупить его целостный имущественный комплекс в рамках процедуры банкротства структурам "Метинвеста" Рината Ахметова.
Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.
При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", которая также добилась ареста пакетов акций миноритарных акционеров.
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