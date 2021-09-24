Кубраков предлагает вернуть Лещенко в набсовет УЗ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци - его кандидатуру представили на рассмотрение номинационному комитету.

Об этом стало известно в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния УЗ.

"Сейчас мы слышим информацию, что Сергея Лещенко министр инфраструктуры подал назад в наблюдательный совет", - сказала председатель ВСК Юлия Гришина, попросив представителя министерства инфраструктуры официально прокомментировать информацию.

"Позиция министра состоит в том, что он имеет право вносить кандидатуру, которую может рассмотреть правительство. То есть эта кандидатура представлена на рассмотрение номинационному комитету, и состоится назначение или не назначение согласно регламенту деятельности Кабинета министров", - сказал заместитель Кубракова Василий Шкураков.

"Назначение членов наблюдательного совета осуществляется в соответствии с решением Кабинета министров", - добавил он.

После этого члены ВСК напомнили о решении комиссии от 30 апреля 2021 года, где "все прописано относительно назначения и увольнения".

В ВСК, в частности, напомнили, что комиссия приняла решение в период работы ВСК согласовывать кадровые вопросы.

"Мы читали, мы изучаем это решение. Есть процедура, которая определена законодательством. И министр инфраструктуры имеет право определяться в отношении членов, которые есть от государства, и он имеет полное право подать в качестве рекомендации членам номинационного комитета", - ответил Шкураков.

После этого в ВСК подчеркнули, что не было ни одного обращения в профильный транспортный комитет. Обращений в ВСК также не было, добавили там.

"Я не готов комментировать решение ВСК, мы его исследуем. Это решение было принято, мы его заслушали... Мы рассматриваем все решения, которые принимаются ВСК и выводы, которые были представлены и заслушаны Верховной Радой в рамках деятельности Антикризисного штаба", - ответил заместитель Кубракова.

"Если вы не будете делать кадровые изменения, если вы будете оставлять всех тех, кто привел УЗ до такого состояния, если вы будете возвращать людей, которые уже показали себя, в наблюдательный совет, то ваша команда не покажет результат.

А если ваша команда не покажет результат, значит, что и наша команда не покажет результат. А мы этого не допустим. Поэтому так не будет - не будут люди, которые должны сидеть в тюрьме, управлять УЗ", - резюмировала председатель ВСК Гришина, обращаясь к руководителю УЗ и заместителю министра инфраструктуры.

Напомним:

Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.

В Мининфраструктуры заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.

На заседании парламента 9 сентября Временная следственная комиссия для проверки состояния УЗ представила свой отчет, в котором указала на то, что правление и наблюдательный совет не выполняют свою работу согласно плану, а треть ресурса основных фондов было потеряно.

Совет нацбезопасности в июле инициировал введение временного руководства на Укрзализныце до избрания главы правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.

В августе исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление о его увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили.

После этого Кабмин назначил и. о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

30 апреля Временная следственная комиссия призвала Кабмин уволить всех членов правления Укрзализныци вместе с исполняющим обязанности главы правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов наблюдательного совета.