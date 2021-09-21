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Укроборонпром за первое полугодие увеличил чистую прибыль в более чем два раза
16:58 21.09.2021 |
Сводная чистая прибыль 78 предприятий, которые входят в состав Укроборонпрома, за первое полугодие текущего года составляет 517,6 млн грн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпрома».
"Общая сумма дохода достигла более 18,9 млрд грн, что почти на 2,4 млрд грн превышает показатель шести месяцев 2020 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, за 6 месяцев 2021 года предприятия Укроборонпрома уплатили 4,2 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей, что на 1,2 млрд грн превышает показатель аналогичного периода 2020 года.
Как отмечают в Укроборонпроме, за 6 месяцев 2021 года спецэкспортеры увеличили объемы поступления средств от выполнения внешнеэкономических контрактов на 75%, или на 136 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За полгода было заключено контрактов на 393 млн долл. (на 155% больше, чем в прошлом году) и отгружено продукции (услуг) - на 252 млн долл.
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