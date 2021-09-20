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Одесский припортовый завод останавливает работу
08:47 20.09.2021 |
Одесский припортовый завод останавливает работу. Попытки возобновить его деятельность не увенчались успехом.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.
"Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две - переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)", - сообщил Николай Щуриков.
Другие детали пока не раскрываются.
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