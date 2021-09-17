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ТАСкомбанк назначил первым зампредправления бывшего замглавы НБУ
16:41 17.09.2021 |
ТАСкомбанк назначил первым заместителем председателя правления бывшего заместителя главы Национального банка Сергея Холода.
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Данное решение было принято наблюдательным советом банка 16 сентября.
Холод назначен на должность зампредправления сроком на три года.
Отмечается, с июня 2018 года он занимал должность заместителя председателя Национального банка. На должности замглавы НБУ отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборотˮ.
До этого он был заместителем председателя правления ВТБ Банка.
Как сообщили Українські Новини, в июле 2020 совет Национального банка уволил замглавы НБУ Сергея Холода.
Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком, страховой компанией ТАС и страховой группой ТАС.
Кроме того, ТАСкомбанк входит в ТОП-10 банков с наивысшим уровнем надежности (привлекательности) депозитов по Итогам 1 квартала 2021 года.
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