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В октябре-ноябре с молотка пустят два морских порта
08:16 17.09.2021 |
В октябре-ноябре украинские и иностранные инвесторы смогут принять участие в онлайн-аукционах по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов и аренде трех крупных объектов в морских гаванях Одесчины.
Об этом заявил 16 сентября руководитель регионального отделения ФГИУ Александр Славский на VI Международном инвестиционном бизнес-форуме Odesa 5T Investment Promotion Forum, сообщает корреспондент Укринформа.
«Вслед за продажей с открытых торгов имущественного комплекса завода «Одессавинпром» мы готовимся провести в октябре-ноябре аукцион по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов, а также передать в аренду крупные объекты в двух других морских гаванях», - отметил Славский.
По его словам, ФГИУ также готовит к приватизации порт Скадовск.
Славский уточнил, что к передаче в аренду Фонд подготовил три крупных объекта в Одесском и Черноморском морских портах. В частности, будет сдан в аренду через аукцион портовый объект площадью более 100 тыс. кв. метров в Черноморске и два меньших по площади объекта в Одесском порту.
Руководитель регионального отделения подчеркнул, что ФГИУ «не только формирует атмосферу доверия на приватизационных торгах, но и надежно защищает имущественные интересы инвесторов благодаря прозрачности процедур аукционов».
«Можете быть уверены: к вам не придут с рейдерскими намерениями. А если бы даже пришли, то мы будем на вашей стороне», - подытожил руководитель регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях.
Как сообщалось, в двухдневном инвестиционном бизнес-форуме Odesa 5T Investment Promotion Forum в Одессе участвуют вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, заместитель министра инфраструктуры Анатолий Комирный, почетный директор Европейской комиссии Георгис Кремлис, представители власти и бизнес-кругов Одесчины.
Ключевыми темами бизнес-форума является обсуждение государственной поддержки инвестиционной деятельности, стратегии развития регионов, в том числе развития инфраструктуры, создание экоиндустриального парка и реализация различных городских проектов.
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