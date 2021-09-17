В октябре-ноябре с молотка пустят два морских порта

В октябре-ноябре украинские и иностранные инвесторы смогут принять участие в онлайн-аукционах по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов и аренде трех крупных объектов в морских гаванях Одесчины.

Об этом заявил 16 сентября руководитель регионального отделения ФГИУ Александр Славский на VI Международном инвестиционном бизнес-форуме Odesa 5T Investment Promotion Forum, сообщает корреспондент Укринформа.

«Вслед за продажей с открытых торгов имущественного комплекса завода «Одессавинпром» мы готовимся провести в октябре-ноябре аукцион по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов, а также передать в аренду крупные объекты в двух других морских гаванях», - отметил Славский.

По его словам, ФГИУ также готовит к приватизации порт Скадовск.

Славский уточнил, что к передаче в аренду Фонд подготовил три крупных объекта в Одесском и Черноморском морских портах. В частности, будет сдан в аренду через аукцион портовый объект площадью более 100 тыс. кв. метров в Черноморске и два меньших по площади объекта в Одесском порту.

Руководитель регионального отделения подчеркнул, что ФГИУ «не только формирует атмосферу доверия на приватизационных торгах, но и надежно защищает имущественные интересы инвесторов благодаря прозрачности процедур аукционов».

«Можете быть уверены: к вам не придут с рейдерскими намерениями. А если бы даже пришли, то мы будем на вашей стороне», - подытожил руководитель регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях.

Как сообщалось, в двухдневном инвестиционном бизнес-форуме Odesa 5T Investment Promotion Forum в Одессе участвуют вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, заместитель министра инфраструктуры Анатолий Комирный, почетный директор Европейской комиссии Георгис Кремлис, представители власти и бизнес-кругов Одесчины.

Ключевыми темами бизнес-форума является обсуждение государственной поддержки инвестиционной деятельности, стратегии развития регионов, в том числе развития инфраструктуры, создание экоиндустриального парка и реализация различных городских проектов.