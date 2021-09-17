Антимонопольный комитет оштрафовал Ощадбанк почти на 14 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал АО «Ощадбанк» на 13,89 млн гривень за осуществление концентрации без разрешения АМКУ.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что нарушение Ощадбанка заключалось в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений «Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО «Логистик центр «Скандинавия», без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета.

При определении размера штрафа Комитет учел, что Ощадбанк факта нарушения не признал и препятствовал расследованию. В частности, не сотрудничал с органами АМКУ, не способствовал выяснению обстоятельств дела.

«Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года. В то же время отмечаем, что Ощадбанк мог избежать столь значительных санкций, вовремя получив разрешение Комитета на концентрацию», - добавили в Комитете.

Как сообщалось, в 2020 году АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1,06 млн грн за неподачу информации по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок.