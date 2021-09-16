Договоры на поставки газа с «Нафтогазом» заключили 56% производителей тепла

Трехгодичные договоры на поставки газа с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключил 601 производитель тепла, что составляет около 56% предприятий, получавших газ от НАК "Нафтогаз" в прошлом отопительном сезоне, сообщил департамент интегрированных коммуникаций НАК в четверг.

Таким образом, количество заключивших договора тепловиков за три недели, с 26 августа, когда в последний раз обнародовалась эта информация, выросло почти на 22% (было 493 предприятия, на 20 августа – 480).

Но, по мнению НАК, такие показатели фактически за месяц до начала отопительного сезона остаются очень низкими.

Согласно сообщению, наименее активными в заключении соглашений остаются Закарпатская, Луганская, Полтавская, Харьковская и Одесская области, а абсолютными лидерами процесса являются Волынская и Хмельницкая области, где все производители, сотрудничавшие с НАК в прошлом году, заключили договоры.

В "Нафтогазе" напомнили, что спотовая цена на природный газ в Украине более, чем вдвое превышает предложение "Нафтогаза" в рамках трехгодичных контрактов для ТКЭ и ОСМД с собственными котельными.

В связи с низкой активностью тепловиков по заключению контрактов "Нафтогаз Трейдинг" в очередной раз обращается к ТКЭ и ОСМД с собственными котельными с просьбой ускорить подачу соответствующих заявок или активизировать поиск альтернативных поставщиков газа, а к потребителям – с просьбой проверить наличие у теплопроизводителей договоров на поставку газа, что является необходимым условием для своевременного вхождения предприятия в отопительный сезон.

Как сообщалось, с 20 мая 2021 года прекратил действовать режим специальных обязательств (ПСО), теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа. "Нафтогаз Трейдинг" предлагает предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. На первый год – с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года – цена составляет 7,42 грн за 1 куб. м газа, (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду, поскольку со стороны правительства предприняты все действия, чтобы этого не произошло.

"Мы выполняем обязательства по меморандуму, мы отдаем свыше 30 млрд грн ТКЭ, чтоб навести там порядок, а также сделали цену газа без НДС 6,18 грн/куб. м, что для многих городов меньше, чем заложено в тарифах на тепло", – отметил премьер.

Со своей стороны Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго", Ассоциация городов Украины и Профсоюз работников ЖКХ обратились к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием срочно принять меры по разрешению кризиса в сфере теплоcнабжения, в противном случае предприятия ТКЭ будут инициировать всеукраинские акции протеста.

В своем обращении три крупных профильных объединения в стране требуют, в частности, обеспечить реализацию закона №1639 от 14 июля 2021 года о реструктуризации долгов на рынке газа, снять аресты из текущих счетов теплоснабжающих предприятий, а также поручить операторам газораспределительных сетей возобновить поставки газа предприятиям теплокоммунэнерго до начала отопительного сезона.

При этом Кабмин должен обязать ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" исключить из договоров на поставку газа с предприятиями ТКЭ условия предварительной оплаты и насчитывания штрафных санкций на общий объем потребленного газа, а также договорного списывания средств со счетов теплоснабжающих предприятий и предоставления банковских гарантий.