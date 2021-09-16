МХП Косюка в июне купил «Лубнымясо» за $1,57 млн, агрохолдинг займется производством говядины

Агрохолдинг МХП приобрел 1 июня за $1,57 млн контрольный пакет (51%) акций ООО "Лубнымясо" (Киев), производящего и реализующего говядину под ТМ "Скотт Смит", следует из отчета компании на Лондонской фондовой бирже.

Компания уточнила, что оценила показатель деловой репутации (Goodwill) в $0,79 млн, который рассчитывается как разница между ценой покупки организации и её собственным капиталом. Данная оценка обусловлена ожиданием того, что покупка актива поддержит стратегическое преобразование МХП в кулинарную компанию за счет выпуска дополнительных продуктов, говорится в отчете компании.

По данным на сайте "Лубнымяса", его производственные мощности находятся в Лубнах (Полтавской обл.) и составляют до 25 тонн говядины в день. Компания занимается производством и реализацией под ТМ "Скотт Смит" охлажденной и замороженной говядины в полутушах и четвертях, а также в крупном куске. На предприятии имеется своя линия убоя.

Как сообщалось, МХП в августе 2021 года инвестировал в сеть онлайн-ресторанов Foodz Ukraine (ООО "Фудз Юкрейн", с. Петропавловская Борщаговка Киевской обл.) путем покупки 20% в ее уставном капитале. Компания развивает сеть онлайн-ресторанов в Киеве с начала 2020 года.

Онлайн-стартап с начала основания открыл 15 кухонь в столице, из которых десять собственных, а пять - в партнерстве с сервисом онлайн-доставки продуктов Glovo. В 2020 году рестораны сети обработали 100 тыс. заказов на 35 млн. грн, а их общая клиентская база выросла до 100 тыс. потребителей.

Помимо того, МХП в мае 2021 года продал компании ООО "Т энд Т Трейд Украина" (Киев) ЧАО "Добропольский комбинат хлебопродуктов" (КХП, Доброполье Донецкой обл.).

Согласно официальной информации компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Т&Т Тrade Ukraine 25 мая купила 60,4919% контрольного пакета Добропольского КХП, что соответствует 4,411 млн простых именных акций, завершив заключенную 29 апреля 2021 года сделку.

Агрохолдинг МХП в будущем сосредоточится на производстве продукции с добавочной стоимостью и трансформации в кулинарную компанию, при этом не намерен увеличивать обрабатываемые земельные площади, сообщила финансовый директор группы компаний Виктория Капелюшная агентству "Интерфакс-Украина" на прошлой неделе.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в первом полугодии 2021 года получил $232 млн чистой прибыли против чистого убытка $62 млн в январе-июне 2020 года, его EBITDA увеличилась на 55% - до $334 млн, выручка выросла на 14% - до $989 млн.

По итогам текущего года компания ожидает получить рекордную EBITDA на уровне $600 млн.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.