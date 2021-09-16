МХП Косюка возвращает на полки Нашу Рябу после месяца эксперимента

ЧАО "Мироновкий хлебпродукт" Юрия Косюка возвращает бренд "Наша Ряба" на упаковки со своей курятиной. Месяц ее продавали под брендом "та самая курочка", сообщается на официальной странице Нашей Рябы в Facebook.

В компании заявили, что отказались от логотипа, чтобы обратить внимание не на упаковку, а на качество продукта. Теперь МХП возвращает курятину на полки в привычном виде, добавили в Нашей Рябе.

"Мы на месяц отказались от брендинга. За этот месяц мы убедились, что вы с нами на одной волне и узнаете любимую курочку даже без логотипа. Мы возвращаем курочку в обычном виде. Знакомая упаковка снова на полках магазинов, и кое-что все же изменилось", - заявили в Нашей Рябы.