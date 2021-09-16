Укравтодор привлечет дополнительно ₴908 миллионов под госгарантии

Кабинет Министров разрешил Государственному агентству автомобильных дорог Украины привлечь дополнительно 908 410,00 тыс. грн неиспользованных заимствований, привлеченных под государственные гарантии.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 15 сентября, передает Укринформ.

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, Укравтодор в 2021 году осуществил выпуск еврооблигаций на сумму $700 млн на выполнение двух постановлений Кабмина о финансировании дорожного строительства за счет заимствований под государственные гарантии. Общий объем заимствований в соответствии с этими постановлениями составляет до 20 млрд грн.

По состоянию на дату предоставления государственных гарантий - 24 июня 2021 года, официальный курс валют Национального банка Украины составлял 27,27 грн. Таким образом, использованный Укравтодором объем гарантии в гривне составляет 19 091 590, 00 тыс грн. Своим решением правительство разрешило агентству привлечь неиспользованный остаток в размере 908 410, 00 грн на развитие сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Кроме того, правительство утвердило перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта, на которые будут использованы привлеченные средства.

Как сообщал Укринформ, Укравтодор в июне 2021 года впервые разместил евробонды на Лондонской фондовой бирже под государственные гарантии.