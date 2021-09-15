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Кабмин исключил 5 облэнерго из перечня объектов большой приватизации
16:25 15.09.2021 |
Кабинет министров исключил из перечня объектов большой приватизации пять облэнерго: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".
Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 15 сентября.
Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, решение принято во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере (указ президента от 28 августа 2021 года №452/2021).
При этом правительство поручило Минэкономики, Минэнерго и Фонду госимущества подать предложения относительно дополнительного перечня объектов госсобственности для продажи, чтобы обеспечить предусмотренные от приватизации поступления в 2022-2024 годах.
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Отмечается, что заявки принимаются до 6 октября 2021 года. Претендент на должность должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями и успешный опыт в управлении сложными проектами в области организационных изменений, доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.
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