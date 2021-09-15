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Кабмин назначил руководителя Укравтодора
09:24 15.09.2021 |
Кабинет министров уволил с должности заместителя министра экономики Сергея Теленика.
Как передает Укринформ, соответствующее распоряжение № 1079-р опубликовано на Правительственном портале.
"Уволить Теленика Сергея Сергеевича с должности заместителя министра экономики Украины в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти"", - говорится в сообщении.
Также Кабинет Министров уволил Евгения Кузькина с должности первого заместителя руководителя Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) и назначил его руководителем этого агентства.
Кроме того, Кабмин уволил с должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Егора Прокопчука по собственному желанию.
Как сообщалось, правительство назначило на должность заместителя министра экономики Сергея Теленика 2 июня этого года.
Прокопчука председателем Государственной службы по безопасности на транспорте правительство назначило 25 сентября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
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Отмечается, что заявки принимаются до 6 октября 2021 года. Претендент на должность должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями и успешный опыт в управлении сложными проектами в области организационных изменений, доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.
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