Кабмин назначил руководителя Укравтодора

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра экономики Сергея Теленика.

Как передает Укринформ, соответствующее распоряжение № 1079-р опубликовано на Правительственном портале.

"Уволить Теленика Сергея Сергеевича с должности заместителя министра экономики Украины в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти"", - говорится в сообщении.

Также Кабинет Министров уволил Евгения Кузькина с должности первого заместителя руководителя Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) и назначил его руководителем этого агентства.

Кроме того, Кабмин уволил с должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Егора Прокопчука по собственному желанию.

Как сообщалось, правительство назначило на должность заместителя министра экономики Сергея Теленика 2 июня этого года.

Прокопчука председателем Государственной службы по безопасности на транспорте правительство назначило 25 сентября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.