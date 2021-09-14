Финансовые новости
- |
- 14.09.21
- |
- 18:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Большая палата Верховного суда вернула на рассмотрение Кассационного гражданского суда дело ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн
18:01 14.09.2021 |
Большая палата Верховного суда во вторник вернула на рассмотрение Кассационного гражданского суда дело об обжаловании решения суда от 2017 года относительно обязательств ПриватБанка (Киев) обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.
"Большая палата Верховного Суда проголосовала за возврат на рассмотрение Кассационного гражданского суда дела (№14-88цс21) по кассационным жалобам ПриватБанка и Кабмина (...). Боюсь, что с такими подходами решение еще долго не дождется своего долгожданного пересмотра", - написал судья Верховного суда Виктор Пророк в Facebook в этот день.
Как сообщила пресс-служба ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина", суд отклонил ходатайство банка о предоставлении возможности представителям финучреждения принять участие в судебном заседании.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь ПриватБанк подал кассационную жалобу.
Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.
На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в Государственную исполнительную службу с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района Киева открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.
Как уточнил агентству юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний Суркисов составляет $347,4 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов
|Cherchez la femme: Кто та женщина-олигарх, о которой говорил Данилов
|Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом
|Вадим Денисенко: Переход на латиницу — красивая фишка, которая может создать большие проблемы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Большая палата Верховного суда вернула на рассмотрение Кассационного гражданского суда дело ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн
|Укрзализныця объявила конкурс на должность председателя правления
Отмечается, что заявки принимаются до 6 октября 2021 года. Претендент на должность должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями и успешный опыт в управлении сложными проектами в области организационных изменений, доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.
|«Энергоатом» отсудил у «Энергорынка» 19 миллиардов
|НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам первого полугодия
|ГФС доказала уклонения «Нафтогаза» от налогов и заставила заплатить 3 миллиарда в бюджет
|Суд признал право Укрэнерго взимать плату за передачу электроэнергии на экспорт
Это интересно
|Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками
|Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке
|Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple
|Суд посчитал заявления Apple об опасности вредоносного ПО для Mac преувеличением
|Завершился суд Epic против Apple: последнюю обязали разрешить сторонние способы оплаты в приложениях
|Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы
|Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов