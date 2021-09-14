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Укрзализныця объявила конкурс на должность председателя правления
13:08 14.09.2021 |
АО "Укрзализныця" объявило конкурсный отбор на должность председателя правления компании.
В обязанности руководителя "Укрзализныци" входят: председательство и содействие работе правления общества как коллегиального органа; применение эффективных практик управления по всему учреждению, в его отношениях с наблюдательным советом, а также с правлением и низкими уровнями управления; управление отношениями с правительством; обеспечение стратегического и ежедневного управления компанией; обеспечение эффективного менеджмента стейкхолдеров; имплементация долгосрочной стратегии компании.
Отбор руководителя компании проводит компания Amrop, которая является одной из крупнейших мировых сетей независимых партнерских компаний в сфере поиска и подбора управленческого персонала.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что заявки принимаются до 6 октября 2021 года. Претендент на должность должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями и успешный опыт в управлении сложными проектами в области организационных изменений, доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.
Также он должен иметь успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов, опыт внедрения лучших практик корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий, иметь безупречную деловую репутацию, свободно владеть украинским, русским и английским языками.
Кроме этого, обязанностями нового руководителя "Укрзализныци" станут: реформирование модели управления бизнесом, трансформация организационной структуры УЗ, внедрение решений для улучшения качества пассажирских услуг, улучшение финансовых показателей, разработка и последовательная реализация плана уменьшения расходов и повышение эффективности бизнес-процессов, развитие международного железнодорожного сообщения, борьба с коррупцией и повышение кибернетической безопасности.
Как сообщалось, АО «Укрзализныця» - это государственное предприятие железнодорожного транспорта Украины, которое является монополистом и контролирует большую часть железнодорожного транспорта в стране. Общая длина колеи превышает 19 тыс. км (14-е место в мире). Украинская железная дорога занимает 6-е место среди железнодорожных пассажирских перевозчиков в мире и является седьмым крупнейшим грузовым перевозчиком мира. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
Компания Amrop объединяет 65 офисов в 53 странах мира и оказывает услуги в сфере поиска и подбора руководителей высшего звена, оценки и подбора членов наблюдательных советов и консалтинга по развитию лидерского потенциала. Деятельность Amrop в Украине началась в конце 1990-х годов.
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Отмечается, что заявки принимаются до 6 октября 2021 года. Претендент на должность должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями и успешный опыт в управлении сложными проектами в области организационных изменений, доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.
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