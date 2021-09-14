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«Энергоатом» отсудил у «Энергорынка» 19 миллиардов
13:02 14.09.2021 |
Хозсуд города Киева удовлетворил иск госпредприятия "Энергоатом" к госпредприятию "Энергорынок" и решил взыскать с ответчика 18,97 млрд грн, из которых 9,78 млрд грн - задолженность за приобретенную электроэнергию, а 9,91 млрд грн - инфляционные потери.
Об этом сообщает Finbalance.
"Энергорынок" до 1 июля 2019 года выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля 2019 года была запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию "Энергорынка", как единого покупателя и продавца электроэнергии.
Согласно закону "О рынке электрической энергии", ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.
По данным госпредприятия, на 1 мая 2021 года его дебиторская задолженность составляла 29,42 млрд грн, а кредиторская - 26,97 млрд грн.
По данным "Энергорынка", среди его крупнейших должников были госпредприятие "Региональные электрические сети", "Луганское энергетическое объединение" Константина Григоришина; "ДТЭК Донецкие электросети" Рината Ахметова; "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" Ахметова; "Луганскоблэнерго" (1,6 млрд грн), ПАО "ДТЭК Крымэнерго" и другие.
Напомним, "Энергорынок" по итогам первого квартала 2021 года отчиталось об убытках на 68,7 млн грн, за аналогичный период 2020 года - 722,55 млн грн.
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