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ГФС доказала уклонения «Нафтогаза» от налогов и заставила заплатить 3 миллиарда в бюджет
09:00 13.09.2021 |
Государственная фискальная служба доказала факт уклонения от налогов НАК «Нафтогаз України» и заставила компанию уплатить в государственный бюджет 3 млрд гривень налога на добавленную стоимость.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба ГФС в Фейсбуке.
Отмечается, что должностные лица компании «Нафтогаз України», начиная с октября 2015 года, не закончили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО «Газпром». Вследствие этого в государственный бюджет не поступили 2,7 млрд грн НДС.
Поэтому в июне 2021 года работники фискальной службы провели обыски в акционерном обществе и, в частности, собрали доказательства совершения должностными лицами НАК умышленных действий по уклонению от уплаты налогов.
«Представители государственной компании согласились с доводами следствия и совокупности собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день документальное оформление завершения процедуры растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается. Кроме того, решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрании им меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 тыс. до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Как сообщал Укринформ, председатель правления «Нафтогаза України» Юрий Витренко назвал обыски в НАК очередной проверкой, которая не должна удивлять, и пообещал максимально способствовать объективному расследованию.
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