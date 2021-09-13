ГФС доказала уклонения «Нафтогаза» от налогов и заставила заплатить 3 миллиарда в бюджет

Государственная фискальная служба доказала факт уклонения от налогов НАК «Нафтогаз України» и заставила компанию уплатить в государственный бюджет 3 млрд гривень налога на добавленную стоимость.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба ГФС в Фейсбуке.

Отмечается, что должностные лица компании «Нафтогаз України», начиная с октября 2015 года, не закончили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО «Газпром». Вследствие этого в государственный бюджет не поступили 2,7 млрд грн НДС.

Поэтому в июне 2021 года работники фискальной службы провели обыски в акционерном обществе и, в частности, собрали доказательства совершения должностными лицами НАК умышленных действий по уклонению от уплаты налогов.

« Представители государственной компании согласились с доводами следствия и совокупности собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день документальное оформление завершения процедуры растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается. Кроме того, решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрании им меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 тыс. до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал Укринформ, председатель правления «Нафтогаза України» Юрий Витренко назвал обыски в НАК очередной проверкой, которая не должна удивлять, и пообещал максимально способствовать объективному расследованию.

