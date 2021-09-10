НБУ решил ликвидировать банк «Земельный капитал»

Национальный банк Украины (НБУ) 9 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал" (Днепр) бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова (94,4% акций), сообщается на сайте регулятора в пятницу.

"НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 9 сентября 2021 года №469-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал", – указано в сообщении.

Как сообщалось, НБУ 11 августа отнес банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

АО "КБ "Земельный капитал" основан в 1994 году. Согласно данным НБУ на 1 января 2021 года, собственник существенного участия банка - бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов (94,4% акций).

По данным НБУ, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов банк "Земельный капитал" занимал 63-е место (909,983 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков.