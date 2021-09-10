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Госдеп США прокомментировал ситуацию в Нафтогазе
07:58 10.09.2021 |
США выражают обеспокоенность в связи с увольнением независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и призывают положительно урегулировать этот вопрос.
Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Мы глубоко обеспокоены текущим кризисом в управлении Нафтогаза, включая отставку 8 сентября независимых членов наблюдательного совета», - сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что Штаты выступают в поддержку усилий ради поиска решения, которое «будет отвечать принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития», а также обеспечит рациональное управление Нафтогазом.
Прайс высказал призыв к властям Украины продвигать эти усилия, особенно учитывая агрессию РФ и оккупацию Россией части украинской территории.
«Мы приветствуем активное привлечение правительства Украины для положительного урегулирования этого вопроса», - отметил Прайс.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 28 апреля освободил Андрея Коболева от должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», назначив Юрия Витренко. 19 мая правительство переизбрало членов наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда Ван дер Хейдена, Юлию Ковалив и Наталья Бойко. Их полномочия были продлены до утверждения победителей отбора на должности независимых членов наблюдательного совета, но не более чем на один год.
7 сентября в СМИ появились сообщения, что три независимых члена наблюдательного совета Нафтогаза решили сложить полномочия. В этот же день Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко в недельный срок обеспечить объявление конкурса на отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
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