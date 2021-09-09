«Дочка» швейцарской компании вложит $40 миллионов в порт Черноморск

Администрация морских портов и дочерняя компания Швейцарской RISOIL S.A. подписали договор о взаимодействии, который принесет Украине $40 млн прямых инвестиций.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Фейсбуке.

"Сегодня (7 сентября - авт.) Ббыл подписан договор между Администрацией морских портов Украины и СП Рисоил Терминал, который является дочерней компанией Швейцарской RISOIL S.A. Этот проект обсуждался 13 лет, и, наконец мы можем сказать, что он будет воплощен. А это - 40 миллионов долларов прямых инвестиций, больше экспортных возможностей для украинских производителей, новые рабочие места. Благодаря заключенному договору и государство, и инвестор имеют гарантии и четко определенные обязательства", - написал министр.

По договору Рисоил построит на стыке причалов 10 и 11 порта Черноморск двусторонний пирс длиной почти 340 метров (с размещением двух причалов длиной 290 м). Проект предусматривает возможность принимать суда типа Panamax.

АМПУ обязуется осуществить дноуглубительные работы на подходах к пирсу за ІІІ очередью акватории 1-го ковша Сухого лимана, с достижением глубин 15 м.

"Таким образом, в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта", - пояснил Кубраков.

По словам министра, порт Черноморска нуждался в дноуглублении еще 15 лет назад, все это время вопрос появлялся в приоритетах и ​​стратегических задачах министерства и руководства портов.

"Частные инвесторы готовы были вкладывать деньги, но им нужны были гарантии и решимость со стороны государства", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Как сообщал Укринформ, АМПУ и ООО «СП Рисоил Терминал» 7 сентября подписали договор, по которому компания построит ряд инфраструктурных объектов в морском порту Черноморск, а АМПУ выполнит необходимые дноуглубительные работы.

Договором определены взаимные права, обязательства и ответственность сторон реализации этого инвестиционного проекта, направленного на увеличение объемов грузоперевалки в морском порту Черноморск, доходов сторон и создание новых рабочих мест путем построения современной конкурентоспособной инфраструктуры.

Группа агропромышленных компаний RISOIL основана в Женеве, Швейцария. RISOIL S.A. представлена ​​в Украине компаниями: Risoil Terminal - крупнейший универсальный экспортно-импортный терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе; «Рисойл-Юг» - терминал по перевалке масла в порту Южный; «Раздельнянский элеватор» (Одесская область) «Морской технический центр» - специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.