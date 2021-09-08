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Независимые члены набсовета Нафтогаза подали в отставку
13:33 08.09.2021 |
Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на эти должности в набсовет.
Об этом ЭП сообщили источники в НАК "Нафтогаз".
Так, речь идет об отставке трех независимых членов наблюдательного совета: Лескуа Бруно Жан Гастона, Люда Ван дер Хейдена и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.
В апреле пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Речь шла о Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден, Юлии Кузнецов и Наталье Бойко.
Впоследствии членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год. Таким образом, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства было переизбрано в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.
Досрочно были прекращены полномочия Роберта Бенша как представителя государства. Вскоре на эту должность назначили заместительницу председателя Офиса президента Юлию Свириденко.
Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".
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