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Аукцион по приватизации завода «Большевик» состоится 27 октября
21:57 07.09.2021 |
Фонд государственного имущества планирует провести аукцион по приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший «Большевик») 27 октября.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке со ссылкой на решение аукционной комиссии.
"27 октября 2021 года - дата приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший «Большевик»). Соответствующее решение сегодня приняла аукционная комиссия", - говорится в сообщении.
В ФГИУ отмечают, что на сегодняшний день «Большевик» - это полуразрушенное предприятие, большинство цехов которого давно простаивают, а оборудование в еще работающих - изношено на 80%. А с приватизации начнется новый этап жизни завода, утверждают в ведомстве.
"Историческое событие состоится 27 октября со стартовой ценой 1,39 млрд грн, но рассчитываем на конкуренцию и рост цены в несколько раз", - отметил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Как сообщал Укринформ, 29 октября должен состояться аукцион по приватизации украинского титанового гиганта - АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) со стартовой ценой 3,7 млрд грн.
В этом году от аукционов большой и малой приватизации планируют привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн.
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