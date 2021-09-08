Аукцион по приватизации завода «Большевик» состоится 27 октября

Фонд государственного имущества планирует провести аукцион по приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший «Большевик») 27 октября.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке со ссылкой на решение аукционной комиссии.

"27 октября 2021 года - дата приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший «Большевик»). Соответствующее решение сегодня приняла аукционная комиссия", - говорится в сообщении.

В ФГИУ отмечают, что на сегодняшний день «Большевик» - это полуразрушенное предприятие, большинство цехов которого давно простаивают, а оборудование в еще работающих - изношено на 80%. А с приватизации начнется новый этап жизни завода, утверждают в ведомстве.

"Историческое событие состоится 27 октября со стартовой ценой 1,39 млрд грн, но рассчитываем на конкуренцию и рост цены в несколько раз", - отметил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Как сообщал Укринформ, 29 октября должен состояться аукцион по приватизации украинского титанового гиганта - АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) со стартовой ценой 3,7 млрд грн.

В этом году от аукционов большой и малой приватизации планируют привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн.