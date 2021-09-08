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Шмыгаль поручил готовить объявление конкурса в наблюдательный совет Нафтогаза
21:52 07.09.2021 |
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру Украины - министру экономики Алексею Любченко в недельный срок обеспечить объявление конкурса на отбор 4 независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Как передает Укринформ, об этом Шмыгаль сообщил в Телеграме.
"С целью исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере», введенного в действие Указом Президента Украины от 28 августа 2021 г. №452, дал поручение первому вице-премьер- министру - министру экономики Украины Любченко А. Н. в течение недели в установленном порядке обеспечить объявление конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», - написал премьер-министр.
По его словам, критериями отбора и оценки эффективности членов наблюдательного совета должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии Нафтогаза, в частности в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива.
"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", - отметил Шмыгаль.
Он также заверил в своей приверженности к внедрению стандартов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины. В частности, Нафтогаз должен получить наблюдательный совет, члены которого избраны в соответствии со стандартами ОЭСР прозрачным и конкурентным способом.
Как сообщалось, Кабинет Министров 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко. После этого члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» заявили о досрочном прекращении своих полномочий.
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