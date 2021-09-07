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Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 535 миллионов
09:07 07.09.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) по итогам состоявшегося 3 сентября тендера по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней предоставил банку "Авангард" кредит рефинансирования на сумму 375 млн грн под 9% годовых.
Как сообщается на сайте регулятора, кредит выдан под залог пула активов.
Кроме того, кредиты рефинансирования по итогам этого тендера привлекли "Универсал Банк" Сергея Тигипко (на сумму 150 млн грн) и "Прокредит Банк" (на 10 млн грн).
Как сообщалось, Национальный банк 3 сентября по итогам тендера удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 535 млн грн.
Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 63 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 74,07 млрд грн.
Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и два аукциона на срок от года до трех лет на сумму 6,78 млрд грн.
Банк "Авангард" зарегистрирован в июле 2013 года. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало 2020 года сооснователю инвестгруппы ICU Макару Пасенюку опосредовано принадлежало 45,01% акций банка, Константину Стеценко - 44,99% и Владимиру Демчишину - 9,996%.
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