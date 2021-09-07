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Рейтинг облигаций Укравтодора обошелся в 6,5 миллионов
11:01 06.09.2021 |
Укравтодор заплатил за покупку валюты в Укрэксимбанке 230 тысяч долларов для присвоения рейтинга при выпуске облигаций.
Об этом сообщается на портале государственных трат spending.gov.
Выпуск облигаций произошел 17 июня на Лондонской фондовой бирже под государственные гарантии.
Укравтодор в ходе размещения получил 700 млн долларов, которые были размещены под 6,25% на срок в 7 лет.
Напоминаем:
В 2020 году "Укравтодор" получил госгарантии на 23,5 млрд грн. Под них на внутреннем рынке были размещены 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле, на 5,08 млрд грн - в июне и на 3,5 млрд грн - в ноябре.
Помимо этого, в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн. Покупателем их выступал Укрэксимбанк.
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